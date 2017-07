Boca da Noite encerra o Mossoró Cidade Junina neste sábado

Novidade do Mossoró Cidade Junina deste ano, o Boca da Noite acontece neste sábado, 1° de julho. Semelhante ao Pingo da Mei Dia, que abre os festejos juninos na cidade, o Boca começa às 18 horas com a execução da Ave Maria Sertaneja pela Orquestra Sanfônica de Mossoró no palco da Estação das Artes Elizeu Ventania.

Após a apresentação da orquestra, três trios elétricos começam a percorrer o Corredor Cultural com as atrações da noite, incluindo a cantora Eliane. A rainha do forró vai cantar pela primeira em um trio elétrico. A noite reserva ainda apresentações de Everaldo Rodrigues e Dayanne Nunes, Banda Inala e Ewerton Linhares, Balaio Junino, Orquestra do Magão e Thyales Martins.

O evento será encerrado com um encontro de trios elétricos no entorno do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, até a meia-noite.

Alterações no trânsito

A realização do Boca da Noite vai alterar o trânsito na Avenida Rio Branco e nas ruas localizadas no entorno do Corredor Cultural de Mossoró. O bloqueio na Avenida Rio Branco e nas ruas transversais começa às 16 horas e se estendendo até a meia-noite.

O Comandante do 2° DPRE (2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual), Capitão Lima, informa será realizada uma varredura na Avenida Rio Branco para retirada de todos os obstáculos que não sejam componentes do evento. O 2° DPRE vai contar com 21 policiais militares atuando no Boca da Noite com motocicletas, viaturas e guincho.

Capitão Lima reforça o pedido para o público que for a festa não beber bebida alcoólica para conduzir veículo. “As pessoas devem aproveitar a festa de forma responsável. Se for beber, deve utilizar o transporte público, táxi ou mototáxi. Vamos cumprir a lei com rigor”, adianta o comandante.