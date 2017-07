Boca da Noite contará com atuação 400 agentes de segurança pública

O esquema de segurança do Boca da Noite, que encerra a programação do Mossoró Cidade Junina neste sábado, contará com a participação de 400 agentes de segurança pública. Assim como no Pingo da Mei Dia, as forças de segurança vão utilizar oito torres de observação, patrulhas a pé e em viaturas.

O secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, General Eliézer Girão, informa que o trabalho envolverá policias militares, civis e de trânsito, além de guardas civis e de trânsito do município e de cerca de 200 seguranças privados, semelhante ao implantado no Pingo da Mei Dia.

As eventuais ocorrências poderão ser registradas no próprio Corredor Cultural, na Unidade Móvel da Polícia Civil instalada no local com delegado, escrivão e agente.

O Boca da Noite começa às 18h e terá apresentações de Everaldo Rodrigues, Ewerton Linhares, Balaio Junino, Orquestra do Magão, Thyales Martins e a rainha do forró, Eliane.