Bloco na Bacia Potiguar de Petróleo é arrematado por R$ 412,5 mil

A Bacia Potiguar teve um bloco arrematado na 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizada nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro. O bônus de assinatura arrecadado com a concessão desse bloco foi de R$ 412.500. O investimento mínimo previsto para a bacia é de aproximadamente R$ 1,18 milhão.

Na rodada, foram oferecidos 62 blocos terrestres na Bacia Potiguar, todos localizados no Rio Grande do Norte.

Veja abaixo o bloco arrematados:

Bacia Setor Bloco Empresa/consórcio vencedor Bônus ofertado pela vencedora (R$) Potiguar SPOT-T4 POT-T-785 Geopark Brasil (100%) 412.500,00

De acordo com a ANP, a porção terrestre da Bacia Potiguar é classificada como madura, ou seja, já foi densamente explorada e oferece oportunidades às empresas de pequeno e médio porte nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. Em julho, a bacia produziu 48.056 barris de petróleo e 1,1 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia.

Ao todo, na 14ª Rodada de Licitações, são ofertados 287 blocos em 29 setores de nove bacias sedimentares, totalizando área de 122.615,71 Km2. Além da Bacia Potiguar, estão sendo oferecidos blocos nas bacias do Parnaíba, Pelotas, Santos, Recôncavo, Paraná, Espírito Santo, Sergipe-Alagoas e Campos.