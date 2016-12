Blitz alerta para combate ao Aedes

Uma das medidas de combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor de Dengue, Febre Chikungunya e Zika vírus, é por meio da educação. Foi com esse objetivo que a Secretaria Municipal de Saúde promoveu, na manhã desta sexta-feira, 02 de dezembro, uma blitz educativa no bairro Bom Jardim.

Com distribuição de materiais que reforçam a população a necessidade de intensificar o combate ao vetor, agentes de endemias instruíram motoristas e pedestres, que trafegavam entre a Avenida Alberto Maranhão e a Rua Delfim Moreira.

“A vigilância precisa ser mantida durante todo o ano. Precisamos ter o hábito contínuo de eliminar recipientes que acumulem água parada, começando pelas nossas casas”, explica Karla Cartaxo, coordenadora da Unidade de Endemias.

As atividades desta sexta-feira fazem parte do início de uma série de mobilizações, que acontecerão durante todo o mês de dezembro. As ações preveem blitz educativa, palestras nas escolas, visitas a todos os imóveis das áreas mais afetadas e trabalho de conscientização dos agentes de endemias, com orientações e aplicação de larvicida, caso seja necessário.

Programação das palestras nas escolas:

05 de dezembro (segunda-feira): Escola Municipal Felício de Moura, 7h;

06 de dezembro (Terça-feira): Escola Morais Filho, 10h;

07 de dezembro (quarta-feira): Escola Estadual Dix-Sept Rosado, 8h.