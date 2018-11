Black Friday deve movimentar de mais de R$ 3,5 milhões em Mossoró

A Black Friday já se consolidou como o dia mais importante para o comércio eletrônico nacional. E, em 2018, a movimentação deve ser recorde ao ultrapassar os R$ 2,5 bilhões no Brasil. O que significa aumento de 19% se comparado com o ano passado, segundo estimativa de dados gerados a partir do histórico das edições anteriores e com base no tráfego do site do idealizador do evento. Em Mossoró, a previsão de vendas está acima dos R$ 3,5 milhões este ano. E, no Rio Grande do Norte, este valor deve exceder os R$ 21 milhões.

“Este crescimento ano a ano, ocorre desde quando trouxemos o evento para o Brasil em 2010 e demonstra o diferencial da Black Friday daqui: ela já nasceu inclusiva por conta do foco no comércio eletrônico, já que o ambiente digital possibilita a participação de todos, inclusive fora dos grandes centros, afinal basta ter internet para aproveitar” esclarece Ricardo Bove, diretor da BlackFriday.com.br.

Ainda, segundo o idealizador, as principais intenções de compras para a edição de 2018 seguem o mesmo perfil dos anos anteriores: busca por produtos de maior valor agregado e de desejo. O destaque fica por conta dos smartphones, seguido por televisores, notebooks e eletrodomésticos.

Do ponto de vista regional, o Sudeste continua sendo responsável pelo maior faturamento em números absolutos. Em contrapartida, todas as outras regiões possuem um crescimento percentual maior, aumentando sua participação na Black Friday ano a ano. No Nordeste, as vendas devem ultrapassar a casa dos R$ 314 milhões em 2018, o que representa um faturamento mais de seis vezes maior do que o realizado em 2013.

