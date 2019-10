Bia Ferreira é a única brasileira que continua no Mundial de Box

A pugilista brasileira Grazieli Jesus de Sousa foi derrota nas oitavas de final pela russa Liliya Aetbaeva na terça-feira (08), no Mundial de Boxe Feminino, disputado na Rússia. A brasileira caiu na categoria de 51kg, após um bom desempenho no Mundial, com estreia animadora diante da suíça Eliana Pileffi. Com a derrota, o Brasil continua apenas com Beatriz Iasmin Ferreira na disputa de medalhas na categoria 60kg. A outra representante do país, Jucielen Romeu (57 kg), foi eliminada ainda na estreia contra a filipina Nesthy Petecio.

Por haver conquistado o Pan de Lima (Peru), Bia é considerada a principal promessa brasileira no torneio. A caminhada de Bia Ferreira no Mundial começou com vitória na largada, vencendo por nocaute técnico ainda no segundo round Keamogetse Kenosi, de Botsuana. Nesta quarta (9), a atleta bateu a venezuelana Omailyn Alcalá e está há uma vitória da medalha do mundial do box.

Edição: Isadora Morena