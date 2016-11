Beto Rosado, Rosalba e reitor buscam investimentos federais para a UERN

O deputado federal Beto Rosado (PP), a prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), e o reitor Pedro Fernandes se reuniram, na quarta-feira, 09 de novembro, com o ministro dos Esportes, Leonardo Picciani (PMDB), para pleitear a construção de um Parque Poliesportivo no campus de Mossoró da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A UERN já tem o projeto de construção do equipamento desde 2014. A obra é orçada em R$ 9 milhões. O ministro pediu ao reitor para fazer uma atualização da proposta para que possa viabilizar a execução do projeto. Beto Rosado destacou que é um investimento importante para a instituição.

“O Parque Poliesportivo vai possibilitar não só o estímulo ao esporte, mas criar uma referência na prática das mais diversas modalidades para toda a região”, frisou o deputado.

Rosalba Ciarlini ressaltou que a execução da obra é um projeto antigo, desde o período em que ela governou o Estado. “Quando fui governadora, conseguimos o Parque Poliesportivo para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Preparamos o projeto com a finalidade de levar também para a UERN. Vamos lutar agora para que esse objetivo seja cumprido”, declarou a prefeita eleita.

O reitor da UERN agradeceu a parceria de Beto Rosado com a Universidade. “O deputado Beto Rosado tem sido o principal parlamentar na busca por melhorias para a UERN. Ele destinou emenda de R$ 700 mil no Orçamento para a instituição e encabeça em Brasília todos os pleitos em defesa da universidade”, afirmou o reitor.

FM Universitária

Beto Rosado, Rosalba Ciarlini e Pedro Fernandes também visitaram o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, onde receberam do chefe da assessoria parlamentar da pasta, Moisés Moreira, a garantia de que, até o final do ano, a FM Universitária de Mossoró receberá a outorga para entrar no ar.

“Já temos toda a estrutura. Transmitimos atualmente pela web. Com a outorga, entraremos no ar pelas ondas radiofônicas”, comemorou o reitor.