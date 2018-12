Bélgica lidera ranking que define os potes do sorteio da Copa América

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a última atualização de 2018 do ranking de seleções masculinas, que será utilizada para definir os potes do sorteio da próxima edição da Copa América, e que tem a Bélgica se mantendo na liderança.

Anteontem, a Conmebol e o comitê local divulgaram que a classificação da federação internacional seria utilizada para dirigir a definição das chaves do torneio, que acontecerá entre 14 junho e 7 julho do próximo ano, no Brasil. A única informação, no entanto, é que os três melhores ranqueados seriam cabeças de chave.

Esta incumbência já estava garantida para os pentacampeões mundiais, que, como anfitriões, vão para o pote 1. Ainda assim, a seleção brasileira é a melhor colocada entre as participantes, aparecendo na terceira posição. Logo atrás estão Uruguai, em sétimo, e Argentina, em 11º.

Caso a regra utilizada em competições como a Copa do Mundo seja utilizada, com a divisão respeitando o lugar ocupado por cada concorrente, Colômbia (12º), Chile (13º) e Peru (20º), estarão no pote 2. Venezuela (31º), Paraguai (32º) e Japão (50º), no 3; e Equador (57º), Bolívia (59º) e Catar (93º), no 4.

A Conmebol e o comitê local, no entanto, ainda não confirmaram o procedimento com as duas seleções asiáticas, convidadas para participar da próxima edição, confirmando se estarão mesmo nestes potes e, caso sejam sorteadas na mesma chave, poderão se enfrentar na fase de grupos.

O Brasil já está garantindo no grupo A, de acordo com determinação da organização. Com isso, fará a partida de estreia, em 14 de junho do próximo ano, no Morumbi, em São Paulo. Quatro dias depois, entrará em campo na Fonte Nova, em Salvador, e, no dia 22, jogará na Arena Corinthians, também na capital paulista.

Além de definir como será dirigido o sorteio da próxima edição da Copa América, o ranking também consagrou a Bélgica como líder, no encerramento de 2018. Esta é a primeira vez na história que a seleção, terceira colocada na última Copa do Mundo, fecha o ano no topo da classificação.

Os Diabos Vermelhos aparecem na ponta com 1.727 pontos, um a mais que a França, campeã na Rússia, em junho. A seleção brasileira fecha o pódio, com 1.676 pontos, seguida por Croácia e Inglaterra. Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca fecham o ‘top-10’.

Confira abaixo os primeiros colocados no ranking da Fifa, e a posição dos participantes da Copa América de 2019:.

.1. Bélgica 1.727 pontos.

.2. França 1.726.

.3. Brasil 1.676.

.4. Croácia 1.634.

.5. Inglaterra 1.631.

.6. Portugal 1.614.

.7. Uruguai 1.609.

.8. Suíça 1.599.

.9. Espanha 1.591.

10. Dinamarca 1.589.

11. Argentina 1.582.

12. Colômbia 1.575.

13. Chile 1.565.

20. Peru 1.518.

31. Venezuela 1.478.

32. Paraguai 1.476.

50. Japão 1.414.

57. Equador 1.382.

59. Bolívia 1.374.

93. Catar 1.258.

Agência EFE