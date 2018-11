Bebê morre e pais são baleados em Mossoró

Um bebê de um ano e meio morreu após ser baleado na noite do domingo, 04 de novembro, em Mossoró. Anthony Calleb Bezerra da Silva estava com os pais, Débora Maria Bezerra de Souza e Francisco Iranilson Bezerra da Silva, na Praça do bairro Malvinas quando uma dupla chegou em uma moto e atirou contra a família.

Pai e filho foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aldo de São Manoel, mas a criança não resistiu e morreu. Francisco Iranilson passou por cirurgia e não corre risco de morte. Já Débora Maria continua internada no Hospital Regional Tarcísio Maia, o estado de saúde dela é grave.

Os investigadores ainda sabem a identidade dos assassinos e nem se Francisco Iranilson seria o alvo do atentado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró.