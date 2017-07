Bebê de 10 meses morre atingida por tiro de espingarda de pressão no RN

Um bebê de apenas 10 meses morreu na cidade de Serra Caiada, no interior do Rio Grande do Norte, após ser atingido por um tiro de uma espingarda de pressão no domingo, 02 de julho. O pai da criança afirmou o tiro foi acidental e ocorreu após ele limpar a arma, que disparou quando foi colocada sobre a mesa, atingindo o tórax da filha, Maria Otília de Oliveira.

A bebê ainda foi levada para o hospital de Serra Caiada, mas não resistiu.

O pai da menina foi levado para a Delegacia de Santa Cruz e autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O homem pagou fiança e vai responder o processo em liberdade.