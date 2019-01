Bayern de Munique pune Ribéry por comentários inapropriados no Twitter

O Bayern de Munique imporá uma multa ao atacante francês Franck Ribéry pela polêmica suscitada após a publicação de comentários inapropriados em sua conta do Twitter depois da divulgação de um vídeo em um restaurante em Dubai no qual aparece diante de um bife coberto com lâminas de ouro.

“Para 2019, ponhamos os pontos no i”, começava Ribéry em seu tweet. “Comecemos pelos invejosos, os raivosos, nascidos seguramente de uma camisinha furada. F··· as mães de vocês, as avós de vocês e também a árvore genealógica de vocês”.

O diretor esportivo do Bayern, Hassan Salihamidzic, anunciou neste domingo desde Doha, onde o clube está treinando, que Ribéry será punido por seus insultos.

“Utilizou palavras que não podemos aceitar como Bayern de Munique e que Franck, como exemplo, como jogador do Bayern, não deve utilizar nunca. Ontem falei com Franck e comuniquei que será sancionado com uma multa elevada. Aceitou esta sanção”, declarou.

Ao mesmo tempo, defendeu o jogador e lembrou que Ribéry tinha sido convidado durante suas férias em Dubai a um restaurante e que o vídeo faz parte da promoção do local.

No entanto, depois foi divulgado que Ribéry tinha pago 1,2 mil euros pelo bife, sendo insultado nas redes sociais “da pior das maneiras”, e não só ele, mas também “sua esposa, em avançado estado de gestação, seu filho e sua mamãe!”, que estava no hospital por uma operação, lembrou Salihamidzic.

“Então Franck quis proteger sua família, se defendeu, defendeu sua família, e tem todo o direito a isso”, disse, embora lamentou o uso inapropriado de vocabulário.

Em meados de novembro, Ribéry protagonizou outra polêmica ao agredir o jornalista Patrick Guillou.

Agência EFE