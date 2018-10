Barcelona anuncia que “irá observar” apoio de Ronaldinho a Bolsonaro

O Barcelona irá observar nos próximos dias o apoio de Ronaldinho Gaúcho, embaixador do clube, ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, após a imprensa catalã apontar para um descontentamento institucional, que poderia custar o cargo do ex-jogador.

“Observaremos, a partir de agora, como tudo evolui. O clube reagirá em consequência”, afirmou o porta-voz do Barça, Josep Vives.

O representante destacou o simbolismo de Ronaldinho, afirmando que o brasileiro “mudou a história do clube”, mas admitiu o incômodo com qualquer possibilidade de vinculação com Bolsonaro, que lidera as intenções de voto, segundo os institutos de pesquisa.

“Defendemos valores democráticos que não concidem com seu discurso. Não compartilhamos, de maneira alguma, com suas ideias”, explicou Vives.

O porta-voz, no entanto, garantiu que o Barcelona, como instituição, respeita “democraticamente a liberdade de pensamento de qualquer pessoa”.

No último dia 5, dois dias antes do primeiro turno, Ronaldinho postou uma foto no perfil que mantém no Instagram, vestindo uma camisa verde e amarela de número 17, mesmo do partido de Bolsonaro.

“Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver o Brasil e quero um Brasil melhor para todos”, escreveu o ex-Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense.

Agência EFE