Barça pode disparar no Espanhol em rodada com duelo entre Atlético e Sevilla

O Barcelona visitará neste domingo o Getafe, uma das surpresas desta edição do Campeonato Espanhol, em 18ª rodada que pode abrir até cinco pontos de vantagem na liderança, já que haverá confronto direito entre Sevilla e Atlético de Madrid, terceiro e segundo colocados, respectivamente.

O time catalão está na ponta com 37 pontos, depois de conquistar quatro vitórias consecutivas, sendo a última sobre o Celta de Vigo por 2 a 0, no dia 22 de setembro, no compromisso final em 2018. O francês Ousmane Dembélé e o argentino Lionel Messi balançaram a rede na partida.

Para o jogo deste fim de semana, o técnico Ernesto Valverde terá o retorno do polivalente espanhol Sergi Roberto, que é meia de origem e atua como lateral-direito. O jogador se recuperou de lesão muscular na perna esquerda e voltou a treinar com o elenco na primeira atividade em 2018, na última quarta-feira.

Adversário do Barça neste domingo, o Getafe ocupa a sétima posição do campeonato, com 25 pontos, um a menos que o Betis, que está na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa. Os destaques do time até o momento são o goleiro David Soria e o atacante Jorge Molina, ambos espanhóis.

Também no domingo, o estádio Ramón Sánchez Pizjuan será palco da partida entre Sevilla e Atlético de Madrid. Os donos da casa estão com 32 pontos, na terceira posição. A equipe ‘colchonera’ aparece com dois pontos a mais, apenas atrás de Messi e companhia.

Com o time em melhor situação, o técnico argentino Diego Simeone corre para recuperar três jogadores da defesa, o francês Lucas Hernández, o uruguaio José María Giménez e o brasileiro Filipe Luís, todos em recuperação de lesões. O atacante naturalizado espanhol Diego Costa, com lesão em um dos pés, está fora.

O Sevilla, que chegou a liderar o Campeonato Espanhol em três rodadas, terá pela frente o Atlético sem o zagueiro dinamarquês Simon Kjaer e o meia espanhol Jesús Navas, ambos lesionados, enquanto o meia-atacante argentino Franco Vázquez está suspenso.

Quarto colocado, o Real Madrid terá pela frente neste domingo a Real Sociedad, 15ª na tabela, no primeiro jogo que disputará no estádio Santiago Bernabéu, após o título do Campeonato Mundial de Clubes, conquistado em dezembro, no Japão.

O Alavés, quinto colocado, com 28 pontos, entrará em campo no sábado, de olho em se aproximar do bloco dos líderes da competição. A equipe azul e branco receberá o Valencia, que vem subindo na classificação e já é o oitavo, com 22 pontos.

No mesmo dia, o Betis, que está em sexto, visitará o Huesca, último colocado da competição, com apenas oito pontos.

A rodada será aberta nesta sexta-feira, com dois jogos, com o Levante, que está em décimo, recebendo o Girona, que está uma posição acima. Na sequência, o Espanyol, que frequentou o G-4 e agora está em 14º, jogará em seus domínios com o Leganés, 16º.

Programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Levante – Girona.

Espanyol – Leganés.

Sábado.

Valladolid – Rayo Vallecano.

Alavés – Valencia.

Huesca – Betis.

Domingo.

Eibar – Villarreal.

Sevilla – Atlético de Madrid.

Real Madrid – Real Sociedad.

Getafe – Barcelona.

Segunda-feira.

Celta de Vigo – Athletic Bilbao.

Agência EFE