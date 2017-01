Baraúnas vence clássico e se mantém na liderança do Estadual

Numa noite marcada por belos gols e confronto de torcedores nas ruas e na arquibancada, o Baraúnas venceu a disputa contra o Potiguar de Mossoró no primeiro clássico Potiba do ano, e se manteve como líder da primeira fase do certame.

Com rivalidade em alta, coube ao Potiguar abrir o placar logo no início da partida com penalidade máxima convertida pelo jogador Claiton Júnior, aos 18 minutos. Com uma equipe bem postada em campo, o Baraúnas chegou ao empate aos 31 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Gabriel Maia.

As equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações, e mantiveram o equilíbrio na partida quebrado apenas no final, quando aos 41 minutos, Caio Didma marcou o gol da virada para o Baraúnas.

Caio driblou a defesa e acertou um chute indefensável, consolidando a virada no placar. O gol acabou resultando num confronto de torcedores de Baraúnas e Potiguar na arquibancada, que contou com intervenção da Polícia Militar.

Nos momentos quer antecederam a partida, torcedores entraram em confronto nas vias de acesso ao estádio que resultou em tiroteio e detenções.

Com a retomada da partida o Potiguar conseguiu marcar gol de empate aos 45 minutos, mas a arbitragem anulou após apontar impedimento no ataque.

Com a vitória o Baraúnas divide a liderança da Taça Cidade do Natal com sete pontos ao lado do ABC. O Assú aparece na terceira posição com quatro pontos ao lado de Globo, e América. Com a derrota o Potiguar ocupa a sexta colocação com três pontos, seguido por Santa Cruz e Alecrim com dois e um pontos respectivamente.

RISCO – Os conflitos entre torcedores nos momentos que antecederam a partida, e no fim do confronto, nas arquibancadas, podem resultar em novas interdições do Estádio Leonardo Nogueira.

O estádio que foi liberado para o confronto após um longo impasse motivado por dúvidas na segurança poderá voltar a ter seus portões fechados, prejudicando as equipes mossoroenses que terão que recorrer a estádios de municípios vizinhos para cumprir seus mando de campo.