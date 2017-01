Bandidos roubam caixa eletrônico e ameaçam explodir delegacia em Cerro Corá

Um quadrilha explodiu uma agência do Bradesco e atirou contra o prédio dos Correios, a base da Polícia Militar e algumas lojas no município de Cerro Corá, no interior do Rio Grande do Norte. O atentado ocorreu por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira, 06 de janeiro.

Este já é o terceiro ataque as caixas eletrônicos em cidades potiguares este ano.

Além de roubar o caixa eletrônico, deixando o prédio da agência destruído, os criminosos ainda levaram a CPU (computador) de uma ótica.

Segundo informações da polícia, três homens com rostos cobertos ficaram em frente ao destacamento da PM gritando frases como “somos do bando de lampião” e afirmando que se não tivesse dinheiro no caixa eletrônico, explodiriam a delegacia.

A polícia militar da cidade de Currais Novos foi chamada para atender a ocorrência, mas, quando chegou, os criminosos já haviam fugido.