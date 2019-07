Bandidos rendem seguranças e explodem carro-forte no Agreste Potiguar

Criminosos explodiram um carro-forte na tarde desta segunda-feira (15), na altura do Km 41 da BR-226, entre as cidades de Senador Elói de Souza e Serra Caiada. O veículo era da forta da “Prosseguir” e, de acordo com informações da assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da violência utilizada para o roubo, ninguém ficou ferido.

O crime ocorreu por volta das 15h quando uma quadrilha utilizou pelo menos dois veículos para interceptar o carro-forte, sendo um Honda HRV vermelho, que havia sido roubado há dois dias, e uma caminhonete Fiat Toro de cor branca.

Os bandidos realizaram disparos de fuzil contra o carro-forte, que foi obrigado a parar. Após render os seguranças, os suspeitos instalaram dinamites no cofre e ordenaram com as vítimas corressem em direção ao matagal às margens da rodovia.

Alguns veículos que passavam pela rodovia no local também foram atingidos por estilhaços.

Após o crime, o grupo criminoso fugiu. Equipes da Polícia Militar e da PRF realizam diligências na tentativa de localizar os responsáveis, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.