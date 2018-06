Bandidos invadem festa de batizado, matam uma pessoa e deixam duas baleadas

Quatro homens armados invadiram uma festa de batizado de uma criança no conjunto Pousada das Thermas, em Mossoró, no domingo, 17 de junho, e atiraram contra as pessoas que estavam no local. O ataque aconteceu por volta das 19h20 e deixou um homem morto e outros dois feridos.

Francisco Laurentino do Nascimento Junior, de 34 anos, foi atingido por três tiros, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Os dois jovens feridos conseguiram fugir e se abrigar dentro de uma Igreja Evangélica próximo o local do crime. As vítimas foram socorridas pelo Samu para o Hospital Regional Tarcísio Maia e não correm risco de morrer.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque e nem a identidade dos criminosos. As investigações conduzidas pela Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró.

Foto: Passando na Hora.