Bandidos explodem caixas eletrônicos no Centro Administrativo de Mossoró

Criminosos explodiram três caixas eletrônicos do Centro Administrativo de Mossoró na madrugada desta segunda-feira, 08 de janeiro. Foram alvo do ataque dois terminais da Caixa Econômica Federal e um do Banco do Brasil.

A quadrilha usou explosivos para violar os caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro, mas fugiram.

A ação dos criminosos foi impedida por um guarda civil que estava de serviço no local e acionou a Central de Operações da Guarda Civil Municipal, a PM e o Exército.