Bandidos explodem caixas eletrônicos em Natal

O fracasso na área da segurança pública será uma das principapis decepções do governo Robinson Faria. Além do número alarmante de homicídios, os assaltos a terminais de bancos continuam se repetindo com frequência assustadora.

Hoje pela manhã, terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal foram explodidos dentro de uma galeria comercial na Av. Deodoro da Fonseca, Zona Leste de Natal.

A explosão assustou os moradores do local, causou destruição e danificou lojas vizinhas.

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 2h30. Moradores da região acordaram assustados com o barulho da explosão e ligaram para o 190.

Testemunhas informaram ter visto cinco homens em um Fiat Uno, de cor branca, em fuga, logo após terem ouvido três explosões e vários disparos de arma de fogo. Há informações que um táxi e mais dois veículos participaram da operação.

A Galeria Solar Cidade Alta fica em frente ao supermercado Nordestão. Não há informações se os bandidos levaram o dinheiro do terminal.