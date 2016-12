Bandidos destroem agências do Banco do Brasil e Bradesco em Caraúbas

Uma ação integrada resultou na explosão de duas agências bancárias na cidade de Caraúbas, região do Médio Oeste. Localizadas no Centro, as duas únicas agências do município foram destruídas no decorrer da madrugada.

A ação teve início por volta das 02h30 quando as agências começaram a ser metralhadas. As quadrilhas mantiveram os disparos por cerca de dez minutos para evitar a aproximação da polícia.

Testemunhas afirmam que pelo menos dois veículos foram utilizados na operação. Possivelmente uma camionete tipo S10 ou Hilux e um carro de passeio.

Cápsulas de diversos calibres ficaram espalhadas pelas ruas do Centro e foram recolhidas por populares e pela polícia.

Os caixas do Banco do Brasil e Bradesco não foram destruídos. Não há informação se o dinheiro dos cofres foi subtraído pela quadrilha. Viaturas da Policia Militar foram acionadas, mas algumas tiveram pneus danificados por grampos jogados nas RN´s 117 e 233 que ligam Caraúbas a Mossoró e Apodi.

Diligencias estão sendo feitas em toda a região na busca dos suspeitos, Caraúbas passa a integrar a lista de municípios sem agências bancárias.