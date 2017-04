VIDEO – Bandido ferido a bala quando tentava assaltar delegado da Furtos e Roubos de Mossoró

Bandidos armados tentaram assaltar o titular da delegacia especializada em Furtos e Roubos de Mossoró, Luiz Fernando, na madrugada desta terça-feira.

A ação ocorreu por volta das 4h50 no conjunto Abolição IV, no momento em que o delegado aguardava um agente para iniciar uma operação.

Parado num veículo em frente a residência do agente, o delegado percebeu a aproximação de um veículo de cor branca.

Um homem desceu com uma escopeta calibre 12 em mãos, e seguia em direção ao veículo do delegado que ao perceber a investida, reagiu com disparos de pistola.

O delegado efetuou sete disparos e conseguiu atingir o veículo. O assaltante que deixou o veículo deixou a arma cair, e conseguiu fugir após se jogar num matagal. (VEJA VIDEO NO FINAL)

O veículo que era utilizado pelos criminosos, um Fiesta branco, de placas IVK-3036, foi localizado pela Polícia Militar na Estrada do Óleo, com marcas de sangue e várias perfurações de tiros.

Há a possibilidade do delegado ter atingido mais do que um assaltante.

O carro que tem queixa de roubo, foi encaminhado pelos policiais do Ronda Cidadã para a Delegacia de Furtos e Roubos.

Fotos e Video: Fim da Linha