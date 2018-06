Banda A Loba anima penúltima noite de shows na Estação das Artes

Uma das atrações mais esperadas da noite desta sexta-feira (22), a Banda A Loba, reuniu uma multidão na Estação das Artes Elizeu Ventania na penúltima noite de festa do Mossoró Cidade Junina. Outras bandas que também movimentaram a noite desta sexta-feira foram Encaixe Perfeito e Caninana. Os shows continuam amanhã com Giannini Alencar, Thiago Brava e Bonde do Brasil.

Muitos fãs da Banda A Loba chegaram cedo na Estação das Artes Elizeu Ventania para garantir um bom lugar na frente e ter uma vista privilegiada do show. O casal Raimundo Nonato e Eduarda Marinho foi um deles. Eduarda disse que é muito fã da banda e até fez um cartaz pedindo pra tirar uma foto com os artistas, “quero muito tirar uma foto com eles”. A Prefeitura de Mossoró deu uma ajudinha aos dois e promoveu a realização desse sonho ao casal.

O fã clube Louco pela Loba, criado pela mossoroense Juliana Cristina, trouxe uma turma para prestigiar mais uma apresentação da Banda A Loba. “Nosso fã clube foi criado desde o início da banda e nós gostamos muito deles. Chegamos cedo aqui e vamos ficar até acabar.”, explicou Juliana Cristina.