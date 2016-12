Bancos de Leite humano do RN precisam de doações

Os Bancos de Leite Humano do Rio Grande do Norte estão sofrendo com os baixos estoques. Segundo a coordenação estadual do aleitamento materno da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), o problema é recorrente nos meses de férias e veraneio, quando as doações costumam diminuir. Em 2016, até novembro, 4.682 bebês precisaram de leite materno doado. No mesmo período, 2.653 mães foram doadoras.

“Todos os bancos de leite estão com estoques baixos”, explica a responsável técnica pelo aleitamento materno na Sesap, Raissa Arruda. Ela conta que o Hospital Santa Catarina apresenta o quadro mais crítico, com estoque para apenas dois dias, o que pode comprometer a saúde dos bebês internados na UTI Neonatal e bebês prematuros do método Mãe Canguru.

Nenhuma fórmula industrializada é capaz de substituir o leite materno com os mesmos nutrientes, por isso a falta dele compromete a recuperação dos bebês.

Recebem o leite materno os recém-nascidos prematuros, aqueles que necessitam de algum cuidado médico, e aqueles cuja mãe é impossibilitada de amamentar por algum problema de saúde.

Como doar

Para fazer a doação, as mulheres podem entrar em contato com qualquer banco de leite, pessoalmente ou por telefone, onde receberão orientações sobre a ordenha e armazenamento corretos. Durante as visitas domiciliares, a coleta do leite é feita com apoio de uma técnica em enfermagem. Em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do RN, o projeto “Bombeiro Amigo do Peito” faz coletas domiciliares.

O Rio Grande do Norte possui seis bancos de leite humano, sendo três em Natal, um em Mossoró, um em Parnamirim e outro em Caicó. Neles, o leite materno doado fica armazenado e, depois de devidamente processado, é fornecido com qualidade e segurança de acordo com a necessidade de cada criança.

Bancos de Leite do RN:

Mossoró: Banco de Leite de Mossoró (vizinho à Casa de Saúde Dix-Sept Rosado – (84) 3315-3471/3478

Natal:

– Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) – (84) 3215-5957 / 0800-721-0078

– Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Hospital Santa Catarina) – (84) 3232-7728

– Hospital Cel. Pedro Germano (Hospital da Polícia Militar) – (84) 3232-3669

Parnamirim: Maternidade do Divino Amor – (84) 3272-4367