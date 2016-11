Banco do Nordeste realizará eventos itinerantes para orientar microempreendedores da região Oeste

A partir desta terça-feira os eventos promovidos pelo Banco do Nordeste, denominados FNE Itinerante, retomam suas atividades.

As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais das cidades de Riacho da Cruz (08), Lucrécia (09), Governador Dix-Sept Rosado (10) e Grossos (11) participarão de uma série de encontros das equipes do Banco e seus parceiros para divulgação das linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Até dezembro, o FNE Itinerante ainda passará pelos municípios de Tenente Ananias (29), José da Penha (30) e Rodolfo Fernandes (01/12). Os municípios contemplados foram escolhidos de acordo com critérios estabelecidos pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional.

Como parceiro e apoiador do projeto, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RN) realiza palestras para os empresários, com foco na escolha, formatação e gestão de negócios. As prefeituras das cidades contempladas também têm atuação importante, bem como as câmaras de vereados que incentivam a ação.

Somente esse ano, o Circuito já passou por 13 cidades, atendeu mais de 500 microempresários e gerou a prospecção de novos negócios na ordem de R$ 14 milhões, especialmente nas áreas de comércio e serviços.

O FNE Itinerante é uma ação do Banco do Nordeste, do Ministério da Integração Nacional e da Sudene.