Banco do Brasil fechará agências em sete cidades do RN

O Banco do Brasil (BB) anunciou que irá fechar 402 agências e outras 379 serão transformadas em postos de atendimento em todo o país. No Rio Grande do Norte, serão desativadas agências nas cidades de Mossoró, Martins, Natal, Afonso Bezerra, Florania, Governador Dix-Sept Rosado e Pedro Avelino.

Confira a lista com as agências que serão fechadas no Rio Grande do Norte:



A instituição deverá abrir vagas para adesão de 18 mil funcionários à aposentadoria como parte do pacote de reorganização financeira do banco. O BB também deverá oferecer redução de jornada de oito para seis horas diárias a outros 6 mil assessores da direção geral e superintendências, com objetivo de diminuir em 16,25% o salário médio.

Por outro lado, o Banco anunciou que pretende abrir 255 unidades de atendimento digital no próximo ano para elevar de 1,3 milhão para 4 milhões o número de clientes atendidos através da internet.