Banco do Brasil e Caixa antecipam cotas do PIS/Pasep para correntistas nesta quarta-feira

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal irão liberar nesta quarta-feira (8) as cotas do PIS/Pasep para seus correntistas e poupadores. O benefício não tem limite de idade e será repassado às pessoas que trabalharam entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O depósito será feito automaticamente, sem necessidade de o cotista se dirigir até uma agência.

Para trabalhadores da iniciativa privada beneficiados pelo PIS, o repasse será feito pela Caixa. Para saber se tem direito ao dinheiro, basta consultar o site da Caixa.

Já os servidores públicos com direito a cotas do Pasep receberão pelo Banco do Brasil. A consulta para saber se tem direito ou não pode ser feita pela página do Banco do Brasil.

A liberação dos recursos ocorreu após a sanção da lei e a assinatura de decreto do presidente Michel Temer, que regulamentou os saques das contas inativas dos fundos dos programas PIS/Pasep para todas as pessoas que tenham direito ao benefício.

Para quem não é correntista dos bancos, os saques serão liberados entre 14 de agosto e 28 de setembro.