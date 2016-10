Bancada do RN recebe pleitos de entidades para o Orçamento 2017

Parlamentares da bancada federal do Rio Grande do Norte estiveram reunidos na terça-feira (18) em Brasília, com representantes de entidades, governador do Estado e prefeitos de municípios potiguares. Na oportunidade, a bancada recebeu os pleitos das instituições ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2017.

O deputado federal Felipe Maia, que é coordenador da bancada federal, destacou o empenho dos parlamentares no encontro: “A bancada dialoga, democraticamente, com as entidades do Rio Grande do Norte. Recebemos as demandas e conhecemos as propostas das instituições com mais profundidade, com isso, pretendemos atender o máximo possível de projetos e, consequentemente, o maior número de pessoas atingidas com esses pleitos”, destaca.

Dentre as sugestões apresentadas estão: investimentos em assistência social; segurança; saúde; reforma no sistema prisional do Estado; apoio as instituições de Ensino Superior: UFRN, UERN, Ufersa, IFRN; investimentos para a Maternidade Escola Januário Cicco, HUOL e Hospital Universitário Ana Bezerra e melhoria na infraestrutura da cidade do Natal.

Como o prazo para apresentação das emendas se encerra no dia 20, a bancada do Estado se reúne nesta quarta-feira (19), para definir os pleitos que serão contemplados pelos parlamentares.