Bairro Sumaré é beneficiado com serviços de infraestrutura

O bairro Sumaré vem recebendo vários serviços de infraestrutura que estão garantindo melhorias para a população da localidade. No bairro, várias ruas já foram contempladas com a iluminação de led, vias estão sendo recuperadas com a operação tapa-buraco e com pavimentação, está sendo realizada a revitalização da área de lazer e a construção do Ginásio da Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura.

As ruas João Barboza de Lira, Manoel Caetano e Maria Raimunda são outras vias que estão sendo recuperadas no bairro Sumaré. No período chuvoso, essa região não tinha condições de tráfego, para sanar esse transtorno está sendo feito um trabalho de drenagem e pavimentação nas três ruas. Rosalba também falou deste serviço que está sendo executado, que era uma reivindicação da população do bairro.