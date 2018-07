Bairro Barrocas terá nova unidade do Cadastro Único no CRAS

A população do Bairro Barrocas e comunidades vizinhas contarão com serviço do Cadastro Único, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude. Em breve, o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Barrocas outra sede de atendimentos.

A perspectiva é que cerca de cem pessoas sejam atendidas por dia pelo setor de Cadastro Único no Cras Barrocas, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. Na unidade haverá oito servidores disponíveis para o atendimento que vai desde a inserção no Cadastro Único, atualização de dados, consulta de benefícios sociais, emissão de folha de resumo, além do esclarecimento de dúvidas.

O gerente do Cadastro Único na Secretaria, Max Holanda, falou sobre a importância de descentralizar os serviços. “Temos essa proposta de descentralização, utilizando justamente os serviços dos equipamentos sociais”, destacou.

Marques Júnior, gerente do Cadastro Único no Plantão Social, explicou que um dos pontos levados em consideração na escolha do Cras Barrocas foi a demanda populacional. “Desta forma a população terá mais comodidade no atendimento”, afirmou.

A secretária do Desenvolvimento Social e Juventude, Lorena Ciarlini, destacou que além dos novos serviços, o Cras Barrocas segue com suas atividades normais. “O equipamento oferece ações para crianças, adolescentes, idosos, grupos de mulheres, e agora passa a contar com o Cadastro Único”, disse.

O Cras Barrocas está localizado à Avenida Alberto Maranhão, S/N, Bairro Barrocas, em frente à Escola Municipal Antônio da Graça Machado.