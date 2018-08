Bailarino mexicano realiza oficina de dança em Mossoró

O bailarino mexicano Ángel Arámbula estará em Mossoró realizando oficinas de dança contemporânea entre os dias 13 e 17 de agosto. A promoção é do Grupo de Dança da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (GRUDUM/UERN), que estará sediando as ações do Programa Conecta México.

Estão sendo disponibilizadas 20 vagas para o GRUDUM e 20 vagas para o público em geral. Em Mossoró, a oficina será realizada na sala de dança da Academia Shekiná (localizada na Av. Jorge Coelho de Andrade, 101, Costa e Silva) das 20h às 22h.

O Conecta México é uma iniciativa do Núcleo México de LA RED de Promotores Culturales de Latinoamerica y el Caribe em parceria com o Fórum Internacional de Dança do Estado de São Paulo (FIDESP), sob curadoria de Marcelo Zamora e do Encontro de Dança Contemporânea, produzido por Diana Fontes e Espaço Vivo Promoções.

As inscrições podem ser realizadas através do link.

Foto: UERN/Divulgação