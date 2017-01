Azul passa a operar voos comerciais para Mossoró no dia 12 de abril

A empresa Azul anunciou na tarde desta terça-feira o início da operação de voos para Mossoró.

Em comunicado oficial emitido por volta das 15h a empresa afirma que serão mantidos voos diários entre Mossoró e Recife a partir do dia 12 de abril.

Os voos partirão de Recife para Mossoró às 13h16 com chegada em Mossoró às 14h45. A aeronave turboélice ATR 72-600, com 70 assentos, partirá de Mossoró às 15h10 com chegada a Recife às 16h40.

A chegada da Azul a Mossoró foi confirmada após o encaminhamento de reformas e ajustes na estrutura do Aeroporto Dix-Sept Rosado. Na última semana diretores e corpo técnico da empresa estiveram em Mossoró para avaliar as mudanças.

A distância entre Mossoró e Recife via terrestre é concluído em cerca de 7h. Atualmente os mossoroenses precisam se deslocar até Fortaleza (CE) ou São Gonçalo do Amarante (RN) por cerca de 3h30 para embarcar rumo aos principais destinos do País.

A partir da integração com Recife as pessoas que embarcarão em Mossoró terão como fazer conexão com cerca de vinte destinos brasileiros, além de Orlando nos EUA.

A empresa Azul ainda não divulgou o preço das tarifas que serrão aplicadas aos voos tendo Mossoró como origem ou destino.

Este é o segundo anúncio regional anunciado pela Azul. Neste dia 9 a empresa anunciou voos regulares para a cidade de Jericoacoara no Ceará.

Mossoró está sem voos comerciais desde julho de 2011. A empresa No Ar deixou de operar com voos para a cidade a partir da queda de sua aeronave que se deslocava de Recife para Mossoró com 16 passageiros.