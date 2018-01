Aviões do Forró e Saia Rodada abrem Festa de São Sebastião 2018 em Caraúbas

Através de convênio do Governo Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, a Prefeitura Municipal de Caraúbas realiza de 10 a 20 de janeiro a festa do Padroeiro São Sebastião. As bandas de renomes nacionais, Aviões do Forró e Saia Rodada, farão a abertura da programação oficial, na próxima quarta-feira, 10, na Praça de Eventos de Caraúbas, localizada na rua Benjamim Constant.

Segundo os organizadores, para o primeiro dia de festa está sendo esperado um público recorde, que movimentará a cidade significativamente, com milhares de pessoas lotando a praça pública. O convênio com o Ministério do Turismo irá injetar R$ 200 mil na Festa de São Sebastião, além da contrapartida do município, que irá gerar centenas de empregos diretos e indiretos durante os 10 dias de programação.

Para o período da festa, as pousadas e hotéis de Caraúbas já estão com suas reservas esgotadas. Além das pousadas e barracas, os vendedores ambulantes também esperam aumentar sua renda mensal, durante os dias de festejos.

A dona de casa Maria Leila da Silva, que reside na rua Benjamim Constant, próximo a Praça de Eventos, vive a expectativa de vender caldos e sanduíches durante as 10 noites de festa.

“Todos os anos faço uma renda extra com as vendas de caldos e sanduíches e esse ano, se Deus quiser, vou vender bastante, uma vez que o investimento do Ministério do Turismo está fazendo na festa de nosso padroeiro, vai atrair muito mais participantes e consequentemente, mais consumidores”, concluiu a dona de casa.