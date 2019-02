Avião em que Emiliano Sala viajava é encontrado no Canal da Mancha

O avião particular no qual o atacante argentino Emiliano Sala viajava de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, foi encontrado neste domingo no fundo do Canal da Mancha, segundo informações divulgadas pela equipe de uma empresa privada encarregada das buscas.

A aeronave pilotada por David Ibbotson, desaparecida desde o último dia 21, foi achada pelo grupo dirigido por David Mearns, que confirmou a notícia pelo Twitter.

A Accidents Investigation Branch, que investiga acidentes aéreos no Reino Unido, supervisionará a recuperação dos destroços. Ainda não foi informado se os corpos de Sala e Ibbotson foram encontrados dentro do avião.

Agência EFE