Avião da Embraer cai, no México, e deixa 12 pessoas gravemente feridas

O acidente aconteceu ontem, próximo ao aeroporto de Durango, sul do México, deixando 12 pessoas gravemente feridas.

Funcionários da Secretaria de Saúde de Durango, Fernando Ros, disseram que 80 pessoas das 101 a bordo – 97 passageiros e quatro tripulantes – ficaram feridas na queda, 30 delas sendo internadas em hospitais próximos.

O porta-voz da Aeroméxico, Andrés Conesa, informou que, por enquanto “não há relatos” de vítimas fatais no acidente e que a aeronave foi adquirida à brasileira Embraer.

O voo 4231 da Aeroméxico, fazia a rota entre Durango e Cidade do México e caiu ao decolar. A aeronave estava com 103 ocupantes, sendo 99 passageiros e quatro tripulantes, de acordo com informações do governo mexicano.

O diretor da Aeroméxico destacou que o acidente não teve consequências mais trágicas por conta o da “ação oportuna de tripulantes e passageiros”.

No avião da Embraer, fabricado em 2008, viajavam 88 adultos e 11 crianças, entre elas, incluindo dois bebês com menos de 1 ano, além dos quatro tripulantes, dois pilotos e duas aeromoças.