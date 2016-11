Avião com o time da Chapecoense cai na Colômbia; 76 pessoas morreram

O avião que levava o time da Chapecoense, de Santa Catarina, caiu na Colômbia na madrugada desta terça-feira, 29 de novembro. As autoridades colombianas confirmaram a morte de 76 pessoas no acidente. A aeronave levava 81 pessoas a bordo, sendo 48 membros da Chapecoense, incluindo 22 jogadores, 21 jornalistas e três convidados, além de nove tripulantes. A equipe seguia para Medellin, onde iria disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia na quarta-feira, 30.

Quando o resgate chegou ao local do acidente, encontrou seis sobreviventes, mas um deles morreu a caminho do hospital. Três das cinco pessoas que sobreviveram são jogadores da Chapecoense: os goleiros Danilo e Follmann, e o lateral esquerdo Alan Ruschel. Também foram resgatados com vida o jornalista Rafael Henzel e a comissária de bordo Ximena Suarez.

Os jogadores Neném, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Hyoran, Martinuccio, Nivaldo e Rafael Lima não viajaram com a delegação da Chapecoense no avião. O prefeito da cidade de Chapecó, Luciano Buligon, estava na lista de convidados do time, mas também não estava no voo. Dois membros da delegação, Rodrigo Ernesto e Pablo Castro, também viajaram antes do grupo e já estavam em Medellín.

A aeronave, com matrícula CP 2933, caiu na região da província de Antioquia. Através do Twitter, o aeroporto informou que a torre de controle recebeu às 22h [hora de Bogotá] comunicado do piloto de que o avião, da empresa Lamia Corporation, procedente de Santa Cruz de la Sierra, estava em situação de emergência, entre o município de La Ceja e La Unión, com falhas elétricas.

Com informações da Agência Brasil.