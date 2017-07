Avenida Rio Branco e ruas transversais serão bloqueadas às 16h neste sábado

A realização do Boca da Noite neste sábado, 1° de julho, vai alterar o trânsito na Avenida Rio Branco e nas ruas localizadas no entorno do Corredor Cultural de Mossoró. O bloqueio das vias começa às 16 horas e se estenderá até a meia-noite.

Assim como no Pingo da Mei Dia, o Boca da Noite vai contar com a participação de mais de 400 agentes de segurança pública, além de cerca de 200 seguranças privados. As forças de segurança vão se utilizar de oito torres de observação, patrulhas a pé e de viaturas.

O Boca da Noite vai encerrar o Mossoró Cidade Junina 2017. A rainha do forró, Eliane, será a principal atração do evento, que terá ainda Everaldo Rodrigues e Dayanne Nunes, Banda Inala e Ewerton Linhares, Balaio Junino, Orquestra do Magão e Thyales Martins.