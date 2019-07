Auto da Liberdade voltará a ser encenado pela comunidade na Estação das Artes

O Mossoró Terra da Liberdade 2019, que vai acontecer durante o mês de setembro, será marcado pelo retorno da apresentação do Auto da Liberdade encenado pelo pela comunidade, em espetáculo grandioso na Estação das Artes Elizeu Ventania.

O espetáculo terá novamente a direção de Marcelo Flecha, que esteve na direção do Auto nos anos de 2005 e 2006. A última vez que foi encenado na Estação das Artes foi em 2008, com direção de João Marcelino.

O Auto da Liberdade é um espetáculo que conta a história de Mossoró em quatro atos: Libertação dos Escravos, Resistência ao Bando de Lampião, Primeiro Voto Feminino e Motim das Mulheres.

Toda a programação em torno do MTL será divulgada pela prefeita Rosalba Ciarlini no início de agosto, durante as comemorações dos 15 anos do Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Portal Prefeitura