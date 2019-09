Auto da Liberdade estreia no palco da Estação das Artes

Índios que buscam reviver as suas origens, ressaltando a história dos povos nativos que aqui habitaram. Assim começa a apresentação do espetáculo Auto da Liberdade deste ano, uma ideia original da professora Isaura Amélia, com adaptação do texto de Crispiniano Neto, encenado em quatro atos que contam feitos do povo que aqui nasceu ou que aqui viveu.

O espetáculo Auto da Liberdade 2019 teve sua estreia na noite desta quinta-feira, 26, marcado pelo retorno para um palco em grande estrutura na Estação das Artes Elizeu Ventania.

Os quatro atos mostram em sequência: O Motim das Mulheres, A Libertação dos Escravos em Mossoró, O Primeiro Voto Feminino e a Resistência ao Bando de Lampião. Ao todo são mais de mil pessoas em cena, representando diversos seguimentos e contando com uma participação voluntária significativa da comunidade.

O diretor Marcelo Flecha destacou que o grade diferencial é o espetáculo inclusivo. “Todos os cidadãos mossoroenses que quiseram participar tiveram essa oportunidade. Pela primeira vez tivemos surdos, o Fórum de Mulheres com Deficiência. A comunidade voluntária foi a verdadeira protagonista”, disse.

O público compareceu em massa e quem esteve na Estação das Artes saiu com sentimento de orgulho. “É lindo saber como a nossa história é rica, nossa, aqui de Mossoró. O espetáculo está lindo de se ver”, disse a vendedora Vanessa Silva.

A apresentação segue até o próximo domingo, dia 29, sempre às 21h, aberto ao público.

Portal Prefeitura