Auto da Liberdade apresenta ato sobre o Motim das Mulheres nesta segunda

A programação do Auto da Liberdade começou nesta segunda-feira, 25, e segue até a próxima sexta-feira, 29. As apresentações ocorrem no Circo Grock, no Centro, e são gratuitas. O espetáculo, de segunda a quinta, será dividido por atos, cada um contando um fato histórico de Mossoró. Nesta segunda-feira, o espetáculo conta a história do Motim das Mulheres.

As apresentações acontecem em três horários: 8h, 14h e 19h. Nos turnos matutino e vespertino a programação será destinada para estudantes de escolas públicas locais, das redes municipal e estadual. A partir das 19h será aberta para o público em geral. Já na sexta (29), serão exibidos os quatro atos históricos.

Cada ato será encenado por uma companhia de teatro local.

A programação do Mossoró Terra da Liberdade encerra no sábado, 30, com o tradicional Cortejo Cultural. O desfile este ano será realizado na Avenida Rio Branco, com início em frente à Praça de Esportes. Após o cortejo, o público segue atrás do trio com a cantora Margareth Menezes.

Veja a programação do espetáculo Auto da Liberdade (de 25 a 29/09):

25/09 – Motim das Mulheres

26/09 – Resistência ao Bando de Lampião

27/09 – Abolição da Escravatura

28/09 – Primeiro Voto Feminino

29/09 – Auto da Liberdade (os quatro atos).

Motim das Mulheres

Lideradas por Ana Floriano, 300 mulheres de Mossoró, no ano de 1875, impediram que seus filhos e maridos participassem da Guerra do Paraguai, através de protestos pelas ruas da cidade. A história do Motim das Mulheres está sendo contada nesta segunda-feira, 25, no Circo Grock, no primeiro ato do Auto da Liberdade, dentro da programação do Mossoró Terra da Liberdade 2017.