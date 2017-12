Aumenta o número de pessoas que aprovam o governo Temer, diz pesquisa CNI-IBOPE

A CNI divulgou nesta quarta-feira (20), que o percentual de brasileiros que consideram o governo ótimo ou bom subiu de 3% para 6%. Entre os que aprovam a maneira do Presidente de governar, o percentual aumentou para 9% .

A pesquisa separou os entrevistados por faixa etária e entre os brasileiros com 55 ou mais anos de idade, a melhora nos indicadores de popularidade do presidente Michel Temer foi mais significativa, ou seja, acima da margem de erro da pesquisa. Comparando os resultados com pesquisas anteriores, entre setembro e dezembro, o percentual dos que avaliam o governo como ótimo ou bom cresceu de 4% para 10%, o percentual dos que confiam no presidente subiu de 8% para 14% e o dos que aprovam sua maneira de governar aumentou de 10% para 15%. “Esse grupo da população ficou ainda mais destacado como o estrato de idade que melhor avalia o governo atual”, ressalta a pesquisa.

O levantamento detectou que a aceitação do governo Temer é maior entre os homens, que aprovam sua maneira de governar em 12% entre os homens e de 6% entre as mulheres. O percentual dos homens que consideram o governo como ruim ou péssimo é de 69%, enquanto entre as mulheres é de 76%. E os que avaliam a administração como regular são de 22% em comparação a 16% entre as mulheres.

Entre os entrevistados, na análise por renda familiar verifica-se que a avaliação do governo Temer é pior entre os entrevistados com renda familiar de até um salário mínimo. Nos demais grupos registram percentuais similares, nesse grupo, o percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo é de 79%, enquanto o dos que avaliam como regular, é de 13%.

AVALIAÇÃO POR ÁREA – Verifica-se que não houve mudanças significativas, entre setembro e dezembro, nas nove áreas de atuação do governo avaliadas na pesquisa. Todas as áreas são desaprovadas por pelo menos 75% dos entrevistados. As áreas melhores avaliadas são meio ambiente, combate à inflação e educação, ambas com 17% de aprovação cada. No outro extremo, os impostos, a saúde e a segurança pública são as mais mal avaliadas. Os percentuais de aprovação caem para 8%, 11% e 11%, respectivamente.

A pesquisa CNI-IBOPE ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 7 e 10 de dezembro. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados.