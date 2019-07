Aulas de violão para terceira idade iniciam na Escola de Artes

Aposentada há pouco tempo, Goreth Cordeiro realizou hoje a sua primeira aula de violão na Escola de Artes. Ao lado dos seus colegas, ela aprende os primeiros passos através dos ensinamentos do professor Marcos Lima, que ministra as aulas para a terceira idade. Antes um sonho antigo, agora Goreth pode colocar finalmente em prática o seu desejo e mostrar que nunca é tarde para aprender a tocar um instrumento.

“Me aposentei e agora estou com outro ritmo de vida. Para não ficar apenas em casa busquei a Escola de Artes. Sempre quis fazer aula de violão. Era uma paixão antiga. Agora estou realizando meu sonho”, declarou. São inúmeros os benefícios da música na terceira idade, como por exemplo a prevenção de doenças relacionadas ao cérebro, o aumento na liberação de endorfinas, redução da ansiedade, além de melhorar a concentração.

Fátima Amorim está entusiasmada com início das aulas. Foto: Pacífico Medeiros

Uma das alunas, Fátima Amorim está muito entusiasmada com o início do curso. “Estou muito entusiasmada. É uma ocupação. Ficar em casa sozinha não dá. Vim para a Escola de Artes aprender a tocar violão, como uma maneira de passar o tempo também”, disse. O entusiamo dela é compartilhado por Geraldo Braga. “Sempre tive essa atenção voltada para o violão, mas agora tenho a oportunidade de aprender. Estava dizendo ao professor que sou um missionário. A música alegra a alma e quero me aperfeiçoar mais”, comentou.

O professor Marcos Lima falou sobre a empolgação dos alunos. “Como é o primeiro momento, todos estão entusiasmados, inclusive, já sugeriram o repertório que querem trabalhar. A gente vai abrir essa oportunidade, trabalhando com sugestões nossas, mas também deles. Porque é assim que a gente consegue incentivar mais ainda no comparecimento das aulas”, frisou.

As aulas acontecem nas terças e quintas, na parte da tarde, iniciando hoje e finalizando no mês de novembro. Esse é um dos novos cursos da Escola de Artes que iniciaram no segundo semestre de 2019.

