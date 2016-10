Audiência discutirá concessão de estradas do RN

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN, realizará uma audiência pública que discutirá a proposta de concessão do contorno sudoeste da região metropolitana de Natal e o novo acesso à Praia de Pipa, na próxima segunda-feira (10), às 10h, no mini-auditório da Escola de Governo, no Centro Administrativo de Natal.

Segundo o Governo, a concessão tem como finalidade promover o desenvolvimento urbano, social, econômico e turístico das áreas dos contornos: sudoeste da região metropolitana de Natal e o novo acesso à Praia de Pipa, por um período de 30 (trinta) anos. A realização de obras e demais serviços necessários à implantação do Projeto ficará sobre responsabilidade do concessionário, assim como a manutenção das vias.

Durante a audiência pública será debatido os seguintes segmentos rodoviários: