Audiência discute Hospital da Mulher e Saúde Pública do RN

O Hospital da Mulher, em Mossoró, e a Saúde Pública do estado do Rio Grande do Norte são tema de audiência pública, proposta pela deputada Isolda Dantas, nesta sexta-feira (24), em Mossoró. Participaram do evento o secretário adjunto de Saúde do estado, Petrônio Spinelli, e a coordenadora de Programas Estratégicos e Regionais da Sesap, Teresa Freire.

Segundo Petrônio Spinelli, o objetivo foi “discutir as questões da região, da regionalização, da organização das redes, dos pactos, da corresponsabilização e do custeio, bem como debater a melhoria da qualidade da assistência a partir das necessidades específicas da região”.

O segundo ponto abordado na audiência se refere ao Hospital da Mulher, construído com recursos do Banco Mundial. A unidade é voltada à macrorregião, oferecendo uma assistência muito qualificada para as mulheres, inclusive com a realização de partos de alta complexidade. “Além disso, o hospital dialoga com as universidades na perspectiva de estágios e possibilita potencializar a Rede Cegonha na região”, disse a coordenadora Teresa Freire.

A audiência contou com a presença dos reitores da UERN, UFERSA, representação da secretaria de Saúde de Mossoró, Conselho Municipal de Saúde, vereadores de Mossoró e região, Movimento de Mulheres e profissionais de saúde.

Portal Sesap