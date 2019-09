Atletas brasileiros e internacionais que se assumiram LGBT

Sem dúvida, 2019 é o ano de Megan Rapinoe. A capitã dos Estados Unidos, que ajudou sua seleção a vencer a Copa do Mundo, foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. A atleta inclusive já havia conquistado a chuteira de ouro de melhor craque da competição feminina. Além de bater um bolão, a conquista de Rapinoe representa ainda uma vitória para o movimento LGBT contra o preconceito.

A jogadora de futebol é lésbica, defensora dos direitos não só para a comunidade, como também é uma ativista das igualdades de gênero e de raça, tendo já criticado abertamente as políticas da administração do presidente Donald Trump. Não é por acaso que ela é considerada uma heroína em seu país!

Mas não é só essa talentosa jogadora que vem driblando a discriminação. Apesar do mundo dos esportes ser ainda considerado homofóbico e transfóbico, alguns atletas famosos revelaram suas opções sexuais para a apoiar o movimento.