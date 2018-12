Atleta potiguar é eleita melhor zagueira do Prêmio Brasileirão 2018

A jogadora de futebol Antônia Silva, natural de Riacho de Santana, foi premiada como melhor zagueira do Prêmio Brasileirão 2018 Feminino A-1 na noite da segunda-feira (03). A potiguar recebeu o prêmio pela boa atuação de na defesa do Grêmio Osasco Audax – SP. A premiação aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Antônia Ronnycleide da Costa Silva é natural do município de Riacho de Santana/RN, localizado a 425 quilômetros de Natal e iniciou sua carreira profissional em 2009 pelo ABC de Natal.

“Estou muito orgulhosa e honrada em receber esse prêmio e pelo reconhecimento. Isso me faz trabalhar mais e mais para conquistar os objetivos, eu sempre sonhei em estar nesse evento tão importante e chegou minha vez. Os títulos que também eram importantes, não vieram, mas ganhar esse prêmio me motiva para a temporada 2019”, disse a jogadora.

A premiação destacou as 11 melhores atletas a disputar o Brasileirão Feminino A-1 2018 e o selecionado final é digno de um lugar nas estrelas: uma constelação de talentos que dominou os gramados do Brasil.

A seleção do campeonato, conhecida no Prêmio Brasileirão, é formada a partir das escolhas de jornalistas esportivos de todo o país, técnicos e capitães das equipes participantes da Série A do Brasileirão que votaram por meio de eleição online.

Antônia Silva também conquistou no domingo (02), o terceiro lugar na Copa Libertadores Feminina 2018 pelo Esporte Clube Iranduba da Amazônia. A equipe amazonense empatou com o Colo-Colo em 1 a 1 e nas penalidades venceu por 2 a 0.