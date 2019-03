Atleta do Flamengo que sofreu queimaduras é transferido de hospital

O atleta Jonathan Ventura, 15 anos, da equipe de base do Flamengo, recebeu alta hoje (3) do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II. O atleta teve 30% do corpo queimado, e como ficaria se recuperando nessa fase do tratamento em uma enfermaria, o Flamengo decidiu transferir o atleta para o Hospital Vitória. A transferência foi confirmada pelo diretor de Comunicação do clube, Bernardo Monteiro.

O incêndio no Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, ocorreu no dia 8 do mês passado, matando 10 atletas da equipe de base do clube.

Os outros dois feridos com menos gravidade, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, receberam alta na primeira quinzena de fevereiro.

Agência Brasil