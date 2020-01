Atividades do Projeto Viva a Vida serão retomadas na próxima segunda-feira

Com o intuito de proporcionar uma maior qualidade de vida e bem estar para a população, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realiza o Projeto Viva a Vida, que já atendeu mais de 10 mil pessoas. Após um período de recesso, as atividades do projeto serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 17h.

Coordenado pelo profissional de Educação Física, Abraão Moraes, o Viva a Vida conta com a participação de 14 estagiários do curso de Educação Física da Universidade Potiguar (UNP). “As atividades darão continuidade a programação do ano passado, nas segundas e quartas sendo realizadas em seis praças, e nas terças e quintas-feiras em sete praças. Este ano, além das atividades abrangerem a comunidade rural do Jucuri, também serão realizadas na Comunidade Maísa”, frisa Abraão Moraes.



Coordenador do Projeto Viva a Vida, Abraão Moraes.

Na manhã desta terça-feira, foi realizado um momento de capacitação com a equipe sobre como atender o público-alvo do projeto, planejar as ações que serão desenvolvidas ao longo do ano, nas praças e nos equipamentos sociais do município. E junto com o planejamento, estão sendo realizados os ensaios de coreografias com foco nas músicas para o carnaval.

Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o Projeto Viva a Vida conta com a parceria das demais secretarias, ofertando serviços de saúde, educação, levando para as praças além de atividades físicas, aferição de pressão, panfletagem com ações de conscientização, atividades lúdicas, com pintura, letramento. “Em 2019 ultrapassamos a marca dos 10.250 atendimentos, de pessoas de todas as idades, e segundo o coordenador, a expectativa é que o número de pessoas atendidas cresça, não só na zona rural com a inclusão da Maísa, mas também na cidade”, ressalta.

Abraão Moraes faz questão de enfatizar que além de beneficiar a população, as ações do Projeto denotam a importância dada pela gestão da prefeita Rosalba Ciarlini, aos profissionais de educação física, que segundo ele é a que mais tem dado visibilidade aos profissionais do segmento.



Antigo usuário dos serviços do CRAS, Juan Silva agora atua como estagiário do Projeto Viva a Vida.

Juan Silva, que foi usuário do CRAS, é aluno do quinto período do curso de Educação Física e hoje é estagiário do Projeto Viva a Vida, para ele é muito gratificante vivenciar essa experiência, agora como colaborador. “Para a gente que é do segmento de educação física esses projetos são de grande importância, por proporcionar o reconhecimento enquanto profissionais e possibilitar a prática do que aprendemos na sala de aula, adquirindo experiência profissional”, comenta.



Concluinte do curso de Educação Física, Alisson Dantas, também colaborador do projeto.

Encerrando sua atuação como colaborador do Viva a Vida, o concluinte do curso de Educação Física, Alisson Dantas, diz que nos dois anos de participação no projeto, o ponto mais positivo foi sem dúvida a experiência adquirida, recebendo respeito e reconhecimento.

Agência Brasil