Atento à realidade social, Cezôca lança CD “Um Brasil devastado”

O cantor, músico e compositor potiguar Francisco César de Góis, o “Cezôca”, lançou este ano mais um CD, de nome “Um Brasil devastado”. A obra conta com 11 faixas com a batida do rock e letras críticas do artista. As músicas chamam a atenção para problemas existenciais e sociais presentes na sociedade brasileira.

O CD contém as faixas: A existência do ser; Afronta; As coisas são assim; Como um raio; É hora de acordar; Eternos inimigos; Eu ainda estou vivo; Eu não quero saber; Não dá pra contar; Não escuto nada, e; Triste despertar.

No ano passado, Cezôca lançou o CD “Felipe Guerra de Todos os Carnavais”, que reunia marchinhas de antigos carnavais, mostrando a versatilidade do artista, que diz ser influenciado de Luiz Gonzaga a Van Halen.

Cezôca é Natural da cidade de Felipe Guerra, mas veio morar em Mossoró ainda na adolescência, quando se descobriu na música, participando do concurso de calouros “A mais bela voz”, da Rádio Rural.

O artista divide ainda o tempo com o trabalho de técnico da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e sustenta a produção independente.