Atentado suicida resulta em três mortes na Líbia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Líbia foi alvo de atentado com três explosões na capital Trípoli. Três pessoas morreram e 21 pessoas ficaram feridas.

Um veículo com bomba explodiu próximo ao prédio nesta tarde. Após o incidente, houve dois atentados suicidas. Uma pessoa invadiu o segundo andar do ministério e ativou a bomba que portava. No térreo, outro terrorista provocou explosão com bomba que carregava em uma mala.

Segundo o site do canal RTP Notícias (de Portugal), o ministro da Administração Interna da Líbia, Fathi Bach Agha, reconheceu que o país vive um “caos de segurança” e que é “terreno fértil” para o grupo jihadista Estado Islâmico, a quem atribuiu o atentado. A autoria das explosões ainda não foi confirmada.

Agência Brasil