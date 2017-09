Atentado no Planalto 13 de Maio resulta na morte de um adolescente e dois homens feridos

Um atentado no bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró, resultou na morte de um adolescente e mais duas pessoas feridas. O ataque aconteceu no início da noite da quinta-feira, 14 de setembro, na Rua Martins Júnior. Dois homens armados chegaram em uma moto e atiraram contra as pessoas que estavam na calçada.

Anderson Araújo dos Santos, de 17 anos, foi atingido e morreu ao dar entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). O pai do adolescente, Alcimar Araújo dos Santos, de 42 anos, e um amigo da família, identificado como Francimar Maximino, de 39 anos, também foram baleados, mas não correm risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou no local do crime, as vítimas já tinham haviam sido socorridas e os criminosos tinham conseguido fugir.

Não há informações sobre o que teria motivado o ataque nem sobre a a identidade dos assassinos. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).